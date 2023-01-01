WebCatalog
Mastermind

Mastermind

mastermind.ac

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mastermind على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العقل المدبر هي أكاديمية عبر الإنترنت حيث نقوم بتعليم طلابنا الأجهزة والبرمجة والأمن السيبراني والروبوتات وإنشاء المحتوى والتعديل وأنظمة التشغيل وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: mastermind.ac

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mastermind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Kiosko y más

Kiosko y más

kioskoymas.com

Ventiapp

Ventiapp

app.ventiapp.com

El Cronista

El Cronista

cronista.com

iVoox

iVoox

us.ivoox.com

adn40

adn40

adn40.mx

VStorage

VStorage

vstorage.cloud

Vinted España

Vinted España

vinted.es

Aulands

Aulands

app.aulands.com

ComunidadFeliz

ComunidadFeliz

app.comunidadfeliz.com

Algo del Evangelio

Algo del Evangelio

app.algodelevangelio.org

Mercado Libre

Mercado Libre

mercadolibre.com

Maña

Maña

xn--maa-8ma.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية