Mastermind

العقل المدبر هي أكاديمية عبر الإنترنت حيث نقوم بتعليم طلابنا الأجهزة والبرمجة والأمن السيبراني والروبوتات وإنشاء المحتوى والتعديل وأنظمة التشغيل وغير ذلك الكثير.

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