في Comunidad Feliz يمكنك إدارة المباني والوحدات السكنية والأقسام الفرعية. باستخدام وحداتنا، ستتمكن من إدارة رسوم الصيانة، وإنشاء إشعارات التأخر في السداد، والحصول على الدفع عبر الإنترنت، وربط المجتمع بأكمله على منصة واحدة. اتصل بنا وسنكون سعداء بتقديم المساعدة.

الموقع الإلكتروني: comunidadfeliz.mx

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