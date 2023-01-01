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BancoEstado

BancoEstado

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bancoestado.cl

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BancoEstado على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك الوصول إلى أفضل الحسابات والتأمين والاستثمارات والخدمات مع BancoEstado، أكبر بنك في تشيلي يتمتع بحضور وطني. في BancoEstado نحن نهتم بك ونقدم أيضًا خدماتنا من خلال CajaVecina وServiEstado.

الموقع الإلكتروني: bancoestado.cl

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