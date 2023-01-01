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iVoox

iVoox

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ivoox.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iVoox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

iVoox هو كشك للاستماع إلى أجهزة الراديو والبودكاست، وهو عبارة عن منصة يمكنك من خلالها تشغيل وتنزيل ومشاركة التسجيلات الصوتية لجميع أنواع المواضيع والأنواع

الموقع الإلكتروني: ivoox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iVoox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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