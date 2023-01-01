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Rooftop

Rooftop

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الموقع الإلكتروني: rooftop.e-zigurat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rooftop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Rooftop هي منصة الدورات التدريبية عبر الإنترنت للمهندسين المعماريين والمهندسين والقادة الرقميين. تدريب نفسك وتصبح TOP المهنية.

الموقع الإلكتروني: rooftop.e-zigurat.com

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