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Openprise

Openprise

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الموقع الإلكتروني: openprisetech.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Openprise على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العمليات لتحقيق أهداف الإيرادات الخاصة بك. تعتمد فرق RevOps في رواد الصناعة مثل UI Path وFreshworks وZendesk وZscaler وOkta على Openprise لتحقيق إيرادات فعالة ويمكن التنبؤ بها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.openprisetech.com.

الفئات:

Business
برنامج إدارة بيانات الحساب
برامج مطابقة العملاء المتوقعين والتوجيه
برامج الإسناد
منصات بيانات العملاء

الموقع الإلكتروني: openprisetech.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Openprise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Apollo.io

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CallRail

CallRail

callrail.com

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

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BL.INK

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Toggle Plan

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Mailtinni

mailtinni.com

Interplay

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