قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العمليات لتحقيق أهداف الإيرادات الخاصة بك. تعتمد فرق RevOps في رواد الصناعة مثل UI Path وFreshworks وZendesk وZscaler وOkta على Openprise لتحقيق إيرادات فعالة ويمكن التنبؤ بها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.openprisetech.com.

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الموقع الإلكتروني: openprisetech.com

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