بدائل - Openprise
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
Chorus.ai
chorus.ai
اجعل كل تفاعل مهمًا. يجلب الذكاء الاصطناعي للمحادثة في الكورس قوة قصتك إلى كل محادثة.
Tray.io
tray.io
Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.
Yesware
yesware.com
Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Mixmax
mixmax.com
نحن نتخلص من العمل المزدحم ونمكن المشاركة الحقيقية. اجعل AEs وCSMs أكثر إنتاجية، مباشرة من Gmail. طلب العرض التوضيحي.
Uptics
uptics.io
نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
Balto
balto.ai
منصة التوجيه رقم 1 في الوقت الفعلي لمراكز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكلاء المساعدة يقولون الشيء الصحيح في كل مكالمة.
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل وزيادة رضا العملاء والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.
Jiminny
jiminny.com
تعظيم إيرادات فريقك. أطلق العنان لإمكانات فريق المبيعات لديك لزيادة الإيرادات من خلال ذكاء المحادثة.
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
Gryphon.ai
gryphon.ai
تقدم Gryphon Networks حلاً قائمًا على السحابة يمكّن المسوقين من زيادة إيراداتهم مع احترام اختيار المستهلك.
Marchex
marchex.com
شركة Marchex, Inc. هي شركة عامة مقرها في سياتل، تأسست في عام 2003، ويعمل بها أكثر من 300 موظف. Marchex هي شركة متخصصة في تحليلات المكالمات والمحادثات بين الشركات. وهي متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل بيانات المحادثة بين الشركات والعملاء. توفر Marchex للشركات "رؤى قابلة للتنفيذ...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Pathlight
pathlight.com
استفد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بتحليل محادثات العملاء وأداء الفريق لاكتشاف الرؤى المخفية واغتنام الفرص وتخفيف المخاطر.
Attention
attention.tech
الآن وقد حظينا باهتمامك... املأ إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك بالذكاء الاصطناعي وعزز التحقق من أيقونات المبيعات لديك. الاهتمام هو مساعدك الصوتي المتكامل تمامًا في الوقت الفعلي للتحقق من أيقونات المبيعات. اربح صفقاتك من خلال إرشاداتنا في الوقت الفعلي واملأ إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة ب...
Sybill
sybill.ai
مساعد شخصي لفرق GTM بعد كل مكالمة مبيعات، يقوم Sybill بإنشاء ملخص دقيق ويدفعه إلى Slack + CRM. يكتب لك مسودة بريد إلكتروني للمتابعة. يلتقط كل كلمة ورد فعل غير لفظي في التقرير.
Hexospark
hexospark.com
قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني وأتمتة عمليات المتابعة الواردة وزيادة مبيعاتك من خلال تعزيز العلاقات في منصة مركزية واحدة.
Recapped
recapped.io
إتمام الصفقات وضم العملاء بشكل أسرع بنسبة 25%. أنشئ على الفور خطط عمل متبادلة تساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع، ومعرفة ما يحدث فعليًا في الصفقة، وتمكين أبطالك.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip عبارة عن منصة وبرنامج لتجربة المحتوى يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب رقمية مع محتوى لكل مرحلة من رحلة المشتري.
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...
Routera
routera.io
Routera عبارة عن منصة لتوجيه وتحويل العملاء المحتملين تتكامل أصلاً مع HubSpot. يمكنك الآن تخطيط فريق المبيعات الخاص بك وتوسيع نطاقه بسهولة من خلال تحسين سرعة القيادة وزيادة تحويلات المبيعات.
Sellular
sellular.com
Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. ...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم...
GlassHive
glasshive.com
جعل المبيعات والتسويق بسيطة وممتعة. تم تطوير GlassHive بعناية واهتمام فريق عمل جنبًا إلى جنب مع MSPs من كل الأحجام لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم في المبيعات والتسويق. وعلى طول الطريق، ظللنا نرى نفس الصراعات. الرؤية والمساءلة وإدارة البيانات يدويًا - بغض النظر عن الشركة، كان عليهم بذل جهد لإزالة نفس ا...
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ وصلنا لك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم ...
Adentro
adentro.com
Adentro هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الزيارة والتي تقترن بشبكة WiFi الموجودة في المتجر لجذب زيارات حقيقية للضيوف وإثبات ذلك. تساعدك تقنيتنا على تحديد العملاء غير المعروفين وجذب عملاء جدد وقياس سلوك زيارتهم. تعمل تقنية Walk-Through Rate™ الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف العملاء الغنية ع...
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io هو برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصمم للسماح للمستخدمين بجدولة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومتابعات تلقائيًا من صندوق البريد الخاص بهم وتعزيز معدلات الرد الخاصة بهم. يقوم SmartReach.io بمزامنة بيانات العملاء المحتملين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع حملاتك با...
Overloop
overloop.com
Overloop عبارة عن منصة مشاركة مبيعات متعددة القنوات. حقق أقصى استفادة من حصة مبيعاتك من خلال حملات مخصصة للغاية، ومزج رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة LinkedIn، والمكالمات الهاتفية. تعامل مع خط مبيعاتك بالكامل، وتتبع أدائك، وفي النهاية، قم بإبرام المزيد من الصفقات! بناء القائمة وإدارة جهات ال...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواص...
Paage
paage.io
يتم استخدام Paage.io من قبل الآلاف من AE لإغلاق الصفقات بشكل أسرع. يبدأ كل شيء بـ "الصفحة"، وهي عبارة عن صفحة مقصودة صغيرة يمكنك مشاركتها مع المشتري والتي تتضمن جميع الموارد التي سيحتاجها لعرضك داخليًا. بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي تحتوي على مرفقات والتي تضيع في البريد الوارد، أرسل ...
Katalyz
katalyz.co
Katalyz عبارة عن "غرفة صفقات" تمكن فرق الإيرادات (المبيعات ونجاح العملاء) من التعاون بشكل أكثر كفاءة مع عملائهم ضمن مساحة مشروع مشتركة (متكاملة مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك). يتم إغلاق الفرص (الحسابات الجديدة أو التوسع) بشكل أسرع بنسبة 25% وتصبح أكثر قابلية للتنبؤ بها، مع تجنب تكرار رسائل...
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon عبارة عن بيئة رملية للتسوق عبر الفيديو المباشر، والتي تجلب التفاعل البشري إلى التسوق الحديث من خلال البث المباشر الشخصي عند الطلب.
haeppie
haeppie.com
تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركز...
envivo.io
envivo.io
إن Envo هو مسرع مبيعات رقمي يسمح للمؤسسات بتخصيص العروض بسهولة للعملاء المحتملين والعملاء، مما يخلق بيئة تفاعلية بين المشتري والبائع. تساعدك شركة Envo على اغتنام الفرص بدءًا من العميل المحتمل وحتى التعامل، مع كل شيء في مكان واحد، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لد...
DealLab
deallab.io
يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمً...