يمكنك زيادة إنتاجيتك دون عناء من خلال التنظيم بعمق. قم بتقسيم أهدافك إلى مهام صغيرة من المستحيل المماطلة فيها.

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