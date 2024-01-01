Online Tasbih Counter

عداد التسبيح الرقمي عبر الإنترنت. لا التنزيلات المطلوبة. مجانًا لأذكارك اليومية من خلال جهازك. يتميز عداد التسبيح عبر الإنترنت بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. اضغط على زر "TAP" لزيادة العدد بمقدار واحد مع كل ضغطة. يقوم الزر "تقليل" بتقليل العدد بمقدار واحد في كل مرة يتم الضغط عليه. يسمح لك زر "إعادة الضبط" بإعادة ضبط العدد، وسيطلب منك تأكيدًا قبل القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يقوم العداد تلقائيًا بحفظ العد الخاص بك على جهازك.

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