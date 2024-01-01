Online Tasbih Counter

Online Tasbih Counter

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الموقع الإلكتروني: onlinetasbih.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Online Tasbih Counter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

عداد التسبيح الرقمي عبر الإنترنت. لا التنزيلات المطلوبة. مجانًا لأذكارك اليومية من خلال جهازك. يتميز عداد التسبيح عبر الإنترنت بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. اضغط على زر "TAP" لزيادة العدد بمقدار واحد مع كل ضغطة. يقوم الزر "تقليل" بتقليل العدد بمقدار واحد في كل مرة يتم الضغط عليه. يسمح لك زر "إعادة الضبط" بإعادة ضبط العدد، وسيطلب منك تأكيدًا قبل القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يقوم العداد تلقائيًا بحفظ العد الخاص بك على جهازك.

الموقع الإلكتروني: onlinetasbih.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Online Tasbih Counter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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