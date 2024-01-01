Keyboard Counter

Keyboard Counter

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الموقع الإلكتروني: keyboardcounter.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Keyboard Counter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Keyboard Counter هي أداة مجانية عبر الإنترنت مصممة لحساب عدد ضغطات المفاتيح على لوحة المفاتيح. يتم حساب كل ضغطة على المفتاح وعرضها في الوقت الفعلي. يعد Keyboard Counter مفيدًا بشكل خاص للاعبين والكتابين، الذين يمكنهم استخدامه للتأكد من أن جميع المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح الخاصة بهم تعمل بشكل صحيح. ميزات عداد لوحة المفاتيح: 1、الأداة عبر الإنترنت سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى تثبيت برامج أو إعدادات؛ ما عليك سوى فتح صفحة الويب لاستخدامها. 2 、 إنه مجاني للاستخدام للجميع، دون الحاجة إلى التسجيل أو تسجيل الدخول. 3 、 يعرض ضرب البيانات في الوقت الحقيقي. 4、تدعم هذه الأداة جميع لوحات المفاتيح ويمكن استخدامها مع لوحات مفاتيح الكمبيوتر ولوحات مفاتيح الكمبيوتر المحمول ولوحات مفاتيح Mac والمزيد.

الموقع الإلكتروني: keyboardcounter.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Keyboard Counter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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