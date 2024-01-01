Athelas Scribe

Athelas Scribe

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الموقع الإلكتروني: athelas.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Athelas Scribe على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كاتب AI لأتمتة التوثيق. حر للابد. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. لا يلزم تسجيل الدخول.

الموقع الإلكتروني: athelas.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Athelas Scribe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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