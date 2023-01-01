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الموقع الإلكتروني: softonic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Softonic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Softonic هو المكان المناسب لاكتشاف أفضل التطبيقات لجهازك، حيث يقدم لك التقييمات والأخبار والمقالات والتنزيلات المجانية. مرحبا بكم في التطبيق الخاص بك

الموقع الإلكتروني: softonic.com

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