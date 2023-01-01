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MacUpdate

MacUpdate

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الموقع الإلكتروني: macupdate.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MacUpdate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MacUpdate هو أفضل طريقة لاكتشاف برامج Mac المجانية. قم بتنزيل تطبيقات Mac أو تثبيتها أو تحديثها، أو اقرأ مراجعات المستخدم أو أرسل مراجعاتك الخاصة.

الموقع الإلكتروني: macupdate.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MacUpdate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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