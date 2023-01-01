ONEMONITAR هو تطبيق مراقبة يعمل بنظام Android يتيح لك المراقبة على الهواتف المحمولة ويتمتع بإمكانيات مثل أفضل مسجل للمكالمات ومتتبع الموقع ومراقبة WhatsApp وشاشة Facebook وشاشة Instagram والعديد من ميزات تطبيق مراقبة الهاتف. يظل تطبيق مراقبة الهاتف المحمول ONEMONITAR مخفيًا في هاتف الطفل ويتيح لك مراقبة كل ما سبق.

الموقع الإلكتروني: onemonitar.com

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