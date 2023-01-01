WebCatalog
Onemonitar

Onemonitar

onemonitar.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Onemonitar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ONEMONITAR هو تطبيق مراقبة يعمل بنظام Android يتيح لك المراقبة على الهواتف المحمولة ويتمتع بإمكانيات مثل أفضل مسجل للمكالمات ومتتبع الموقع ومراقبة WhatsApp وشاشة Facebook وشاشة Instagram والعديد من ميزات تطبيق مراقبة الهاتف. يظل تطبيق مراقبة الهاتف المحمول ONEMONITAR مخفيًا في هاتف الطفل ويتيح لك مراقبة كل ما سبق.

الموقع الإلكتروني: onemonitar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Onemonitar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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