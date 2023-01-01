ألن يكون رائعًا لو كان بإمكانك تسجيل الأنشطة إلى Salesforce أو Microsoft Dynamics CRM تلقائيًا؟ حسنا، الآن يمكنك! يقوم LiiD تلقائيًا بتتبع جميع مكالماتك ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك ولا يتعين عليك حتى رفع إصبعك.

الموقع الإلكتروني: dashboard.liid.com

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