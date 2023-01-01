Office Troops

برنامج متقدم لتتبع المتقدمين. يستخدم OfficeTroops نقاط بيانات متعددة مثل المهارات ومدى صلة الخبرة ومطابقات أسلوب العمل للمساعدة في تحديد المواهب المناسبة وإشراك آفاق المواهب.

الموقع الإلكتروني: officetroops.com

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