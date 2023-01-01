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Offero

Offero

offero.sk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Offero على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Offero هو أفضل سوق على الإنترنت. بيع وشراء الأشياء المستعملة بسعر أرخص، وذلك ببساطة عبر الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. ستجد في العرض إكسسوارات السيارات والدراجات النارية المستعملة وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون والإلكترونيات والملابس والتحف والتذاكر والفنون والمنتجات اليدوية والإعلانات من فئة الرياضة والهوايات وفئة الخدمات وفئة الأطفال والممتلكات والعقارات والأزياء والإكسسوارات والموسيقى والأفلام والألعاب والوسائط والوسائط المتعددة وأشياء للمنزل والحديقة."><meta name="keywords" content="إعلان، إعلانات، بازوس، بازار، عرض، بيع، شراء، بيع، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، التلفزيونات، الإلكترونيات، الملابس، التحف، التذاكر، الفنون، الأعمال اليدوية، الرياضة والهوايات، الخدمات، للأطفال، الحصان الأزرق، الممتلكات، العقارات، الأزياء، الإكسسوارات، الموسيقى، الأفلام، الألعاب، الوسائط، الوسائط المتعددة ، ألعاب، ترفيه، منزلي، حديقة، سيارة، موتو، prislisenstvo

الموقع الإلكتروني: offero.sk

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