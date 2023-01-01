WebCatalog
Česká televize

Česká televize

ceskatelevize.cz

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Česká televize على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مشاهدة CT على الانترنت. الأخبار والصحافة والرياضة والطقس والبرامج من الألف إلى الياء. برامج ČT1، ČT2، ČT24، ČT الرياضة وأرشيف الفيديو من iVysílní. التلفزيون العام التشيكي.

الموقع الإلكتروني: ceskatelevize.cz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Česká televize. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

iROZHLAS

iROZHLAS

irozhlas.cz

Linkhouse

Linkhouse

linkhouse.pl

Pomorska

Pomorska

pomorska.pl

Otodom

Otodom

otodom.pl

home.pl

home.pl

home.pl

Empik

Empik

empik.com

Kaufland Polska

Kaufland Polska

kaufland.pl

geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl

mapy.geoportal.gov.pl

ACTIVE.com

ACTIVE.com

active.com

bradesco

bradesco

banco.bradesco

Decathlon România

Decathlon România

decathlon.ro

Fixly

Fixly

fixly.pl

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية