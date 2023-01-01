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geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl

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الموقع الإلكتروني: mapy.geoportal.gov.pl

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من geoportal.gov.pl على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد الموقع الإلكتروني www.geoportal.gov.pl بمثابة العقدة المركزية للبنية التحتية للمعلومات المكانية، مما يوفر الوصول إلى البيانات المكانية والخدمات ذات الصلة.

الموقع الإلكتروني: mapy.geoportal.gov.pl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ geoportal.gov.pl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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