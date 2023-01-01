WebCatalog
Berg System

Berg System

bergsystem.pl

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Berg System على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

CRM الذي يربط الأشخاص والعمليات والتقنيات إدارة قاعدة عملائك وتحويل الفوضى إلى خطة عمل منظمة تؤدي إلى المزيد من المبيعات. نظام بيرج – الأفضل لفرق المبيعات المتوسطة والكبيرة.

الموقع الإلكتروني: bergsystem.pl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Berg System. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Inso

Inso

inso.pl

Polisa w Chmurze

Polisa w Chmurze

polisawchmurze.pl

TOYA GO

TOYA GO

go.toya.net.pl

Vagaru

Vagaru

vagaru.com

SmartLunch

SmartLunch

smartlunch.pl

DOZ.pl

DOZ.pl

doz.pl

geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl

mapy.geoportal.gov.pl

Decathlon Polska

Decathlon Polska

decathlon.pl

Wirtualna Polska

Wirtualna Polska

wp.pl

eBay Poland

eBay Poland

ebay.pl

Player.pl

Player.pl

player.pl

OTOMOTO

OTOMOTO

otomoto.pl

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية