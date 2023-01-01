CRM الذي يربط الأشخاص والعمليات والتقنيات إدارة قاعدة عملائك وتحويل الفوضى إلى خطة عمل منظمة تؤدي إلى المزيد من المبيعات. نظام بيرج – الأفضل لفرق المبيعات المتوسطة والكبيرة.

الموقع الإلكتروني: bergsystem.pl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Berg System. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.