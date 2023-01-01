Déčko — التلفزيون التشيكي - ألعاب عبر الإنترنت وبرامج ومقاطع فيديو ترفيهية وتعليمية ومسابقات ومسابقات وأوراق عمل وتعليمات إبداعية - هذا هو Déčko.cz، موقع مجاني لأطفال ما قبل المدرسة والمدارس، وهو أصغر مشاهدي التلفزيون التشيكي.

الموقع الإلكتروني: decko.ceskatelevize.cz

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