WebCatalog
Déčko

Déčko

decko.ceskatelevize.cz

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Déčko على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Déčko — التلفزيون التشيكي - ألعاب عبر الإنترنت وبرامج ومقاطع فيديو ترفيهية وتعليمية ومسابقات ومسابقات وأوراق عمل وتعليمات إبداعية - هذا هو Déčko.cz، موقع مجاني لأطفال ما قبل المدرسة والمدارس، وهو أصغر مشاهدي التلفزيون التشيكي.

الموقع الإلكتروني: decko.ceskatelevize.cz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Déčko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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