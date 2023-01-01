في Týmuj، ستكون جميع المعلومات واضحة في مكان واحد. مواعيد التدريبات والمباريات وقائمة اللاعبين وحضورهم. بفضل الأخبار والنشرات، سيعرف الجميع عن الأحداث الحالية في الفريق. يمكنك إنشاء أي عدد من الفرق ودعوة أي عدد تريده من اللاعبين.

الموقع الإلكتروني: tymuj.cz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Týmuj. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.