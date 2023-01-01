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Lidl Slovensko

Lidl Slovensko

lidl.sk

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يمكنك العثور على Lidl.sk على العرض الحالي في المتاجر، بالإضافة إلى آلاف المنتجات الجديدة بشكل دائم في المتجر عبر الإنترنت. شحن مجاني لأكثر من 50 يورو. منتجات فريدة من نوعها بأسعار سوبر Lidl. ليدل سلوفاكيا مؤسسة ليدل وشركاه KG هي سلسلة متاجر بيع بالتجزئة دولية بأسعار مخفضة تدير أكثر من 11000 متجرًا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: lidl.sk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lidl Slovensko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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