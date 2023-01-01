WebCatalog
NLZIET

NLZIET

app.nlziet.nl

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NLZIET على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مشاهدة التلفزيون على الانترنت؟ مشاهدة مباشرة وحسب الطلب | نلزيت

الموقع الإلكتروني: nlziet.nl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NLZIET. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

RTÉ Player

RTÉ Player

rte.ie

Bell Fibe TV

Bell Fibe TV

tv.bell.ca

Cox Contour

Cox Contour

watchtv.cox.com

KPN iTV

KPN iTV

tv.kpn.com

Virgin Plus TV

Virgin Plus TV

tv.virginplus.ca

Polychroma TV

Polychroma TV

polychroma.tv

Voetbal International

Voetbal International

vi.nl

Redbox

Redbox

redbox.com

Sling TV

Sling TV

sling.com

Vi Movies & TV

Vi Movies & TV

moviesandtv.myvi.in

Tennis TV

Tennis TV

tennistv.com

NAYATV

NAYATV

nayatv.nayatel.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية