منصة RAIN RFID للخدمات اللوجستية؛ السيطرة على UHF RFID والاستفادة من RFID في الخدمات اللوجستية مع منصة Nedap Harmony في أي صناعة.

الموقع الإلكتروني: nedap-harmony.com

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