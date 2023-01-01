WebCatalog
My Pocket Doctor

My Pocket Doctor

mypocket.doctor

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من My Pocket Doctor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MyPocketDoctor هو أول تطبيق للتطبيب عن بعد في الفلبين. حدد موعدًا الآن للحصول على استشارة سريعة وسهلة عبر الإنترنت في أي وقت وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: mypocket.doctor

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ My Pocket Doctor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Maybank2u MY

Maybank2u MY

maybank2u.com.my

Dresslily

Dresslily

dresslily.com

Pocket Novel

Pocket Novel

pocketnovel.com

Foxtel Go

Foxtel Go

foxtel.com.au

Takealot

Takealot

takealot.com

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Dcoder

Dcoder

dcoder.tech

Aqilla

Aqilla

aqilla.com

Bitfinex

Bitfinex

bitfinex.com

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage

asuswebstorage.com

The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

AanyaHR

AanyaHR

aanyahr.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية