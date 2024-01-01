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Modeliks

Modeliks

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: modeliks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Modeliks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء عرض تقديمي قابل للتمويل وخطة عمل ومالية وتقارير للمستثمرين. يمكن لأي شخص القيام بذلك، دون الحاجة إلى خبرة في التخطيط المالي.

الموقع الإلكتروني: modeliks.com

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