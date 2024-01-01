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Miso.ai

Miso.ai

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الموقع الإلكتروني: miso.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Miso.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Miso democratizes the machine learning superpowers of platforms like Google and Amazon so any team can rapidly build scalable and unified search, discovery, and engagement for their entire user journey. And unlike traditional solutions, Miso can personalize 100% anonymously — no tracking users or mining data.

الفئات:

Productivity
برنامج البحث عن المؤسسات

الموقع الإلكتروني: miso.ai

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OpenText

opentext.com

Command E

Command E

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Happeo

Happeo

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Search.io

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search.io

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Yext

yext.com

nuclia

nuclia

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Aiven

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aiven.io

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