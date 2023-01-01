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Middesk

Middesk

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الموقع الإلكتروني: middesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Middesk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Middesk البنية التحتية للشركات لإقامة علاقات موثوقة

الموقع الإلكتروني: middesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Middesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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