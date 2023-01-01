WebCatalog
Bitmovin Player

Bitmovin Player

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bitmovin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bitmovin Player على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر Bitmovin بنية أساسية للبث التكيفي لناشري الفيديو ومتكامليه. أسرع ترميز سحابي ومشغل HTML5. تشغيل الفيديو في أي مكان.

الموقع الإلكتروني: bitmovin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bitmovin Player. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

WordFinder

WordFinder

wordfinder.com

JW Player

JW Player

jwplayer.com

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

MacinCloud

MacinCloud

macincloud.com

Flixier

Flixier

flixier.com

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

Indent

Indent

indent.com

PrizePicks

PrizePicks

prizepicks.com

Viously

Viously

viously.com

Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning

adaptiveinsights.com

Medianova

Medianova

medianova.com

쿠팡플레이

쿠팡플레이

coupangplay.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية