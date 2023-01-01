WebCatalog

JW Player

JW Player

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: jwplayer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JW Player على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد JW Player الحل رقم 1 لبث الفيديو من البداية إلى النهاية لتوسيع نطاق إستراتيجية الفيديو الخاصة بك وزيادة المشاركة وتحقيق الدخل من محتوى الفيديو الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: jwplayer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JW Player. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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