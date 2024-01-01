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Meilisearch

Meilisearch

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: meilisearch.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meilisearch على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Meilisearch empowers developers and business teams to create the most intuitive search experience that increases search-based conversions

الفئات:

Productivity
برنامج البحث عن المؤسسات

الموقع الإلكتروني: meilisearch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meilisearch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Guru

Guru

getguru.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Algolia

Algolia

algolia.com

OpenText

OpenText

opentext.com

Command E

Command E

getcommande.com

Happeo

Happeo

happeo.com

Search.io

Search.io

search.io

Yext

Yext

yext.com

nuclia

nuclia

nuclia.com

Aiven

Aiven

aiven.io

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BuildUX

BuildUX

buildux.com

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

Weaviate Cloud

Weaviate Cloud

weaviate.io

Loop54

Loop54

loop54.com

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