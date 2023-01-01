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medici.tv

medici.tv

medici.tv

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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المورد الأول في العالم لبرمجة الموسيقى الكلاسيكية: أحداث حية مذهلة من أرقى القاعات في العالم، بالإضافة إلى آلاف الحفلات الموسيقية والأوبرا والباليه والمزيد في كتالوج VOD الخاص بنا!

الموقع الإلكتروني: medici.tv

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