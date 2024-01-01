WebCatalog

Mav

Mav

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hiremav.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mav على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mav is the first AI-powered SMS assistant for growth-minded sales reps. Automate the back-and-forth with your leads and customers via text message. Whether it’s scheduling meetings, qualifying prospects, or following up with leads, Mav is on it. Hire Mav, scale your business.

الفئات:

Business
برنامج المساعدين الظاهري الذكي

الموقع الإلكتروني: hiremav.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mav. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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