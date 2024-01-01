Mav
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الموقع الإلكتروني: hiremav.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mav على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Mav is the first AI-powered SMS assistant for growth-minded sales reps. Automate the back-and-forth with your leads and customers via text message. Whether it’s scheduling meetings, qualifying prospects, or following up with leads, Mav is on it. Hire Mav, scale your business.
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الموقع الإلكتروني: hiremav.com
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