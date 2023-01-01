WebCatalog
Lightyear

Lightyear

app.lightyear.cloud

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lightyear على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بأتمتة عمليات الشراء والحسابات الدائنة الخاصة بك من خلال استخراج البيانات بشكل تلقائي ودقيق بنسبة 100% وسير عمل الموافقات والتعاون.

الموقع الإلكتروني: lightyear.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lightyear. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tradogram

Tradogram

app.tradogram.com

FormX.ai

FormX.ai

formextractorai.com

Parsio

Parsio

app.parsio.io

Workmap

Workmap

app.workmap.ai

Apify

Apify

console.apify.com

Web Scraper

Web Scraper

cloud.webscraper.io

Datamolino

Datamolino

app.datamolino.com

Kintone

Kintone

kintone.com

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

PhantomBuster

PhantomBuster

phantombuster.com

HashiCorp Learn

HashiCorp Learn

learn.hashicorp.com

MileIQ

MileIQ

dashboard.mileiq.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية