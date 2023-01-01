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Lexilogos

Lexilogos

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الموقع الإلكتروني: lexilogos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lexilogos على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قواميس بجميع اللغات، خرائط لجميع البلدان، كتب ووثائق على الإنترنت

الموقع الإلكتروني: lexilogos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lexilogos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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