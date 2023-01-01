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LeagueApps

LeagueApps

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الموقع الإلكتروني: leagueapps.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LeagueApps على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المنصة الرائدة لإدارة الرياضات الشبابية وبرامج التسجيل عبر الإنترنت لإدارة الإعفاءات والمدفوعات والجداول الزمنية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: leagueapps.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LeagueApps. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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