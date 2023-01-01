زجاجة مياه ذاتية التنظيف ستساعدك على الوصول إلى هدف الترطيب الخاص بك. يحيد ما يصل إلى 99.9999%* من البكتيريا الضارة المسببة للرائحة باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

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