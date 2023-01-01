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Wave

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الموقع الإلكتروني: wave.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wave على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انشر إنتاجيتك ومهاراتك القيادية وأفضل ما لديك والثقة بالنفس. حدد هدفك، وصمم تجربتك، واحصل على الرؤية التي تحتاجها لتحقيق النجاح. في العمل. في الحياة.

الموقع الإلكتروني: wave.ai

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