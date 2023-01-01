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Rent the Runway

Rent the Runway

renttherunway.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rent the Runway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الوجهة الرائدة لتأجير المصممين والتي تمنحك المزيد من الوصول والأناقة والخيارات أكثر من أي مكان آخر. يتم تحديث خزانة RTR الدوارة باستمرار بأحدث الاتجاهات، وتقوم بالتنظيف الجاف ولا تشغل أي مساحة. مستقبل الموضة هنا.

الموقع الإلكتروني: renttherunway.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rent the Runway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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