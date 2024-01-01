Laiye هي الشركة الرائدة في نظام تنفيذ العمل، وهو إطار عمل وتقنية مبني على التآزر بين العاملين البشريين والرقميين. يجمع برنامج Laiye في منصة واحدة الأدوات المتباينة التي تستخدمها الشركات لتنفيذ المهام الرقمية، مثل معالجة المستندات الذكية (IDP)، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتعدين العمليات، والأتمتة الذكية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستفادة من نماذج اللغات الكبيرة والنماذج الأساسية في عملية التصميم وإنشاء حالة الاستخدام، مما سيؤدي إلى تسريع عملية التطوير والوقت اللازم لتحقيق القيمة للعملاء. تم تصميم Laiye على أساس النظام البيئي المفتوح، وهو يساعد الشركات على تحسين التقنيات المتوفرة لديها بالفعل. Laiye هي الشركة الأولى في صناعتها التي تلتزم بإعادة 100% من رسوم الترخيص في حالة عدم تحقيق نتائج الأعمال المتفق عليها.

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الموقع الإلكتروني: laiye.com

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