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Laiye

Laiye

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الموقع الإلكتروني: laiye.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Laiye على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Laiye هي الشركة الرائدة في نظام تنفيذ العمل، وهو إطار عمل وتقنية مبني على التآزر بين العاملين البشريين والرقميين. يجمع برنامج Laiye في منصة واحدة الأدوات المتباينة التي تستخدمها الشركات لتنفيذ المهام الرقمية، مثل معالجة المستندات الذكية (IDP)، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتعدين العمليات، والأتمتة الذكية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستفادة من نماذج اللغات الكبيرة والنماذج الأساسية في عملية التصميم وإنشاء حالة الاستخدام، مما سيؤدي إلى تسريع عملية التطوير والوقت اللازم لتحقيق القيمة للعملاء. تم تصميم Laiye على أساس النظام البيئي المفتوح، وهو يساعد الشركات على تحسين التقنيات المتوفرة لديها بالفعل. Laiye هي الشركة الأولى في صناعتها التي تلتزم بإعادة 100% من رسوم الترخيص في حالة عدم تحقيق نتائج الأعمال المتفق عليها.

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: laiye.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Laiye. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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