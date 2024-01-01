La Cucina Italiana

La Cucina Italiana

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الموقع الإلكتروني: lacucinaitaliana.it

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أفضل الوصفات من La Cucina Italiana، مجلة الطبخ الإيطالية المرموقة، مع الصور ومقاطع الفيديو ونصائح الطبخ والبرامج التعليمية والأخبار.

الموقع الإلكتروني: lacucinaitaliana.it

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