Meteo Aeronautica

Meteo Aeronautica

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الموقع الإلكتروني: meteoam.it

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meteo Aeronautica على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خدمة الأرصاد الجوية التابعة للقوات الجوية الإيطالية، وزارة الدفاع. استشر توقعات اليوم، في إيطاليا وحول العالم، والملاحظات والتحليلات الفنية والأقمار الصناعية والتنبيهات.

الموقع الإلكتروني: meteoam.it

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meteo Aeronautica. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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