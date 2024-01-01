iLMeteo

iLMeteo

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الموقع الإلكتروني: ilmeteo.it

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الطقس، تنبؤات الطقس الموثوقة المحدثة دائمًا، البحر والرياح، الثلج، توقعات الطقس لمدة تصل إلى 15 يومًا، الأخبار ومقاطع الفيديو - على iLMeteo.it ستجد تنبؤات الطقس لجميع المدن في إيطاليا والعالم، بالإضافة إلى ذلك لأخبار الطقس والرؤى الحصرية التي ينظمها فريقنا.

الموقع الإلكتروني: ilmeteo.it

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