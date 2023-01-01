Kutt عبارة عن منصة ألعاب رياضية واجتماعية من نظير إلى نظير (P2P) تتيح للأصدقاء والغرباء استخدام معرفتهم بالرياضة والأسواق الأخرى للتنافس ضد بعضهم البعض في مجموعة متنوعة من المسابقات. منتج Kutt الرئيسي هو منصتنا للمراهنات الرياضية، وهي لعبة مهارة من المستوى التالي حيث يمكنك التنافس ضد أصدقائك والمستخدمين الآخرين من خلال التنبؤ بشكل صحيح بنتائج الأحداث الرياضية. تصبح المنافسة أكثر متعة عندما تكون اجتماعية - في Kutt، كل شخص لديه ملف تعريف مستخدم، لذلك ستعرف دائمًا من الذي تتنافس معه بالضبط (ويمكنك دائمًا إرسال رسالة شخصية إلى هذا الشخص لإخباره بمدى معرفتك أكثر عن لعبة مما يفعلون). من خلال حفظ السجلات التفصيلية، يوفر Kutt طريقة ممتعة لتتبع أدائك ضد منافسيك، وتعرض وظيفة لوحة المتصدرين في تطبيقنا المستخدمين داخل المجتمع الذين لديهم أفضل سجل تنبؤ.

الموقع الإلكتروني: kutt.com

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