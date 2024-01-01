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Kore.AI

Kore.AI

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الموقع الإلكتروني: kore.ai

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kore.ai هي شركة رائدة في مجال توفير الذكاء الاصطناعي المتقدم ولديها عقد من الخبرة في مساعدة المؤسسات على تحقيق قيمة الأعمال من خلال الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي. يتم استخدام النظام الأساسي المبتكر للشركة والأدوات والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لتقديم تجارب شاملة للعملاء والموظفين، بدءًا من المساعدة الآلية وحتى المساعدة البشرية، ولإنشاء تطبيقات توليدية ممكّنة للذكاء الاصطناعي. تتخذ Kore.ai منهجًا مفتوحًا يسمح للشركات باختيار LLMs والبنية التحتية التي تلبي احتياجات أعمالهم على أفضل وجه. تحظى Kore.ai بثقة أكثر من 200 شريك و400 شركة من شركات Fortune 2000، وتساعدهم على التنقل في إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. تمتلك الشركة محفظة براءات اختراع قوية في مجال الذكاء الاصطناعي وقد تم الاعتراف بها كشركة رائدة ومبتكرة من قبل كبار المحللين. يقع المقر الرئيسي لشركة Kore.ai في أورلاندو، ولديها شبكة من المكاتب لدعم العملاء بما في ذلك الهند والمملكة المتحدة والشرق الأوسط واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا.

الفئات:

Productivity
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: kore.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kore.AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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ChatBot

ChatBot

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BotStar

botstar.com

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chatfuel.com

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Gallabox

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