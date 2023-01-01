قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Konfeo is an event registration software which enables you to quickly create an event, make it possible for users to sign up and pay for tickets.

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الموقع الإلكتروني: konfeo.com

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