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مرحبًا بك في Keymate.AI Ultimate Chatbot! هذا عبارة عن روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه باستخدام المكون الإضافي Keymate.AI للبحث على الإنترنت وGPT-4 128K. في الأساس ChatGPT يمكنه معالجة حوالي 80000 كلمة من الويب!

الموقع الإلكتروني: chat.keymate.ai

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