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Elephant.ai

Elephant.ai

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الموقع الإلكتروني: elephant.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Elephant.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ذاكرة الفيل، ذكاء الذكاء الاصطناعي مرحبًا بك في Elephant.ai Savannah، حيث يكون المحتوى الخاص بك هو الملك، ويتمتع برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بذاكرة الفيل التي لا تُنسى. Elephant.ai عبارة عن برنامج دردشة آلي مخصص يعمل بنظام ChatGPT ويتكيف مع محتوى موقع الويب الخاص بك مثل الفيل الذي يتكيف مع بيئته بقوة هائلة وحكمة ورشاقة.

الموقع الإلكتروني: elephant.ai

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