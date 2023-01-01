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justETF

justETF

justetf.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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justETF هي قاعدة المعرفة المستقلة لاستراتيجيات ETF الخاصة بك. نحن نقدم إرشادات بشأن مقارنات صناديق الاستثمار المتداولة واستراتيجيات المحفظة ومحاكاة المحفظة وأدلة الاستثمار.

الموقع الإلكتروني: justetf.com

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